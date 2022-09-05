第八屆健喬盃女子圍棋最強戰今進行敗部冠軍戰，由兩屆女子最強戰冠軍俞俐均迎戰上屆冠軍盧鈺樺，最後由盧鈺樺執白棋取得最後勝利，8日將與楊子萱五段爭奪本屆后冠。

歷經近一個月的激烈賽程，本屆女子最強戰終於在今日迎來決賽前的最後一戰，由俞俐均四段對決盧鈺樺女子最強，爭取總決賽資格。兩人今年首度在健喬盃交鋒，雙方鏖戰四個多小時，最後盧鈺樺成功屠龍，強壓俞俐均，搶下冠亞軍決賽門票。

本局敗部冠軍戰，由盧鈺樺執黑先攻。開局黑棋迅速搶占邊角、加厚自身，積極備戰中盤激戰。棋局行至一半，盧鈺樺看準對手左上白棋尚未安定，選定時機亮刀，招招搶攻白棋大龍。

實戰黑棋二路打拔擊中對手要害，白棋六十目巨龍雖然困獸猶鬥，但已奄奄一息。俞俐均不願服輸，欲與黑棋魚死網破，意圖反殺黑棋，但盧鈺樺治孤滴水不露，始終掌握全局，終在混戰之中強行做活，消除對手勝機。

棋局進行至155手，白棋投子，盧鈺樺執黑中盤勝俞俐均，將於本周四與勝部冠軍楊子萱爭奪本屆女子圍棋最強后冠。

此戰將是盧鈺樺二度遭遇楊子萱。兩女本屆首局交手，楊子萱執白大爆發，全局技壓盧鈺樺，堪稱完局，周四展開二度會戰，盧鈺樺能否一雪前恥，還是楊子萱繼續完美勝出，將決定新一屆女子最強。