帕莎蒂娜烘焙坊今年以「玩月」意象，雙主廚連袂推出《采月》、《詠月》兩款中秋限定禮盒。（柯宗緯攝）

帕莎蒂娜烘焙坊今年以「玩月」意象，雙主廚連袂推出《采月》、《詠月》兩款中秋限定禮盒。（柯宗緯攝）

中秋將至，帕莎蒂娜烘焙坊今年以「玩月」意象，雙主廚連袂推出《采月》、《詠月》兩款中秋限定禮盒，特別的是揉合烏魚子、黑松露口味的蛋黃酥，令人垂涎，任選2盒皆享95折優惠，活動到9月11日。

西點行政主廚黃麗芳表示，今年以螺旋酥皮呈現層層驚喜的獨家口味，靈感來自台灣人最愛的烏金「烏魚子」與西方的黑金「黑松露」，指定高雄在地生態養殖烏魚子「蒜香烏魚子蛋黃酥」。

黃麗芳指出，這次將特選烏魚子手工過篩，文火慢烤後，搭配獨門香料拌入餅皮，鹹蛋黃裹滿烏魚子再包入豆沙餡，酥香餅皮散發烏魚子清香海味。

另款則是去年廣受歡迎，升級配方再登場的「松露乳酪蛋黃酥」，白豆沙加上手切義大利夏季黑松露丁，每一口都是真材實料，鹹蛋黃也是月餅內餡最重要角色，特選紅土鹹蛋黃，採屏東紅土鹹鴨蛋，於四重溪自然放牧，紅土溫泉水充分醃製，蛋黃鬆沙不死鹹。

此外，搭配雙重甜美的莓果抹茶達克瓦茲，香酥餅皮以撞色設計，奶霜夾心包覆酒漬草莓果乾，附上三峽茗品碧螺春茶包，獨有宜人花香，冷泡熱泡皆別俱風味。

詠月禮盒源自烘焙主廚郭軒潾所研發的暢銷款「鹽之花蛋黃酥」，外盒改版中秋限定版，以無水奶油打造酥脆外皮，烏豆沙內餡特調法國頂級鹽之花，呈現飽滿圓潤的紅土鹹鴨蛋黃酥，成份天然吃得到淡雅奶油香氣，上市至今口碑持續熱銷。

中秋禮盒即日起可在帕莎蒂娜門市據點購買，亦可宅配到府，「采月禮盒」售價2180元，「詠月禮盒」售價750元，即起至9月11日任選兩盒即享95折。