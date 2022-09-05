鹿港鎮公所訂於14日至25日在鎮轄內第一市場、早市及果菜市場，聯合舉行每買100元就送1張摸彩券，10月1日在鹿港鎮公所公開抽獎，獎品豐富。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府為振興公有傳統市場，提供市場抵用券，每滿100元即可折抵50元；鹿港鎮公所也祭出好禮，14日至25日在鎮轄內第一市場、早市及果菜市場，聯合舉行每買100元就送1張摸彩券，並訂於10月1日在鹿港鎮公所公開抽獎，將送出獎品和買菜金摸彩券，共50萬元。

鹿港鎮長許志宏表示，傳統市場有包羅萬象的攤位及琳琅滿目的日常生活用品，有什麼需求，逛一圈後全都可以買齊。穿梭傳統市場裡，聽著攤販介紹自家商品，此起彼落的叫賣聲，多了熱切的互動，有趣又富有人情味，「相糾攏來迺菜市，消費滿百抽大禮」。

許志宏進一步表示，傳統市場歷經疫情嚴峻時期，買氣和營收大幅降低，考量民情所需更共體時艱，前年和去年各辦理攤商租金減收及電費補貼措施。今年延續傳統市場振興經濟措施，進而辦理抽獎活動。

鹿港鎮公所表示，這次活動每一攤位，單筆消費額滿100元即送摸彩券一張，200元兩張，以此類推，沒有上限，由各單位直接發放，10月1日在鹿港鎮公所前廣場公開抽獎，提供電動機車、筆記型電腦、三門電頻冰箱、iPad Air、液晶顯示器、蒸氣烘烤爐等大獎。

此外，10月1日鹿港鎮公所在上午9點起，也開始發放買菜金摸彩券，上午10點陸續抽出買菜金1000元15名、800元25名、500元30名等獎項，得獎者須在現場持中獎收執聯辦理領獎手續，若唱名3次，無回應或不在現場，視同放棄。

彰化縣政府舉辦買100元送50元的市場抵用券，則訂於10日上午7點30分在鹿港鎮早事發放、8點20分在鹿港鎮第一市場發放，數量有限，市場抵用券限於當天下午2點以前在領用的公有市場消費。