選舉基調決定一切？年底九合一選舉逼近，有人分析民進黨在北台灣可能吞下全敗，連總統蔡英文的民調都跌了7.3個百分點（《台灣民意基金會》）。但媒體人黃暐瀚今(5日)在《新聞大白話》節目指出，縣市長選舉無涉抗中保台議題，但總統大選卻可能無視所有內政議題，屆時兩岸議題重新成為主調，民進黨以外的候選人依舊會很難競爭。他也指出，蔡英文第二任面臨諸多內政部滿，民調仍保有45.7%，其實是很嚇人的表現。

黃暐瀚表示，「9月3日跟高中生座談，因為我們記者問不到她，中華民國的總統蔡英文，死刑妳到底是要執行不要執行？妳是怎麼跟蔡清祥指示的？妳要跟大家講清楚，因為現在妳在執政啊！而不是講說因為有很多人如何如何，別人怎麼樣不管，妳總統要做決定。」

「拍廣告腳本怎麼寫不管啊，我是候選人陳時中：不能這樣寫啦！哪能給人家偷窺這樣，就可以把它喊停了嘛。」黃暐瀚說，「那妳今天到底是支持還是反對？她那個講法聽不出來啊，而且現在不是只有要阻卻殺人或是犯法或是暴力，所以要執行死刑，有人說就算沒辦法阻止下一次的悲劇發生，這次的悲劇也要有個交代啊！有些家屬是這樣，不是說有些廢死怎樣怎樣說，就算槍決了這個殺人犯，也不會阻止下一次的殺人事件發生，所以我們就不要奪去他人的生命。」

黃暐瀚指出，「可是受害者家屬是怎麼想的？我希望這件事情要有一個公道，一命還一命，對不對？當時劉邦的那個約法三章就是這樣啊，『殺人者死，強盜及傷抵罪』，就是這樣啊。這是第一個，第二個，這個民調雖然掉了8%，可是還有45%，你真的覺得這樣很低喔？她到第二任了，內政很多東西不滿，還有45%，是很嚇人。然後今年是因為是(縣)市長選舉，它跟兩岸比較無關，所以就無情地讓她的民調往下走了。」

「可是這種狀況如果到2024，要選總統了，不是蔡英文是賴清德或其他人的時候，兩岸議題又高漲了。」黃暐瀚表示，「所有內政眼前一視(同仁)無效，全部都是兩岸的議題，我要選擇怎麼樣(的人)的時候，那到時候，除了民進黨以外的人又會很難選。」

黃暐瀚強調，「所以是這樣，她掉這麼多跟今年選舉是有關的，誰管妳抗中保台啊！抗中保台是總統選舉的事情，所以就沒有那麼有效。要不然像裴洛西來，或中國大陸打飛彈這種事情，參考1996年那狀況就知道了，彭明敏跟謝長廷總統大選只拿了21%。往前推1994年台灣省省長選舉，陳定南拿了38%。可是總統大選，第一次有機會選總統，只拿21%，為什麼？因為很多人把票投給李登輝了，所以兩岸的議題在總統大選上會彰顯出來，今年是選縣市長，所以比較沒有那個效果。」