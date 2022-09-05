香港巨星劉德華不但擁有顏值、實力，在歌唱還是演戲都有許多代表作，人品也獲娛樂圈不少藝人認可，做人做事都相當完美，可說是大家心目中永遠的男神。近日他在抖音舉辦線上演唱會，觀看人數創下3.5億的佳績，其中演唱歌曲《17歲》時，劉德華臨時改變歌詞，讓許多粉絲頗有感觸。

61歲的港星劉德華於9月3日舉辦《把我唱給你聽》線上演唱會，許多歌迷湧入抖音平台捧場，最多觀看人數高達3.5億人，可見劉德華寶刀未老，仍有許多死忠歌迷，數據一曝光立刻衝上微博熱搜；劉德華演唱多首知名歌曲，其中演唱過去填詞的歌曲《17歲》，歌詞彙集劉德華上半生的經歷，從無人問津的新人到萬人追捧的大明星，是激勵年輕人追求夢想的作品。

演唱《17歲》時劉德華格外投入，在歌曲尾聲改變歌詞，將原先的「如今我四十看從前，沙啞了聲線……」，改成貼合現在的年紀「如今我61歲看從前……」，細節令不少網友動容，許久沒有開演唱會的劉德華也透露，未來「很快會在舞台見」，令許多歌迷期待能再見他舞台上的風采。

劉德華舉辦線上演唱會。（圖／微博）

劉德華線上演唱會第一首就是《笨小孩》，除此還有多首親自填詞的經典作品〈愛你一萬年〉及〈請你莫忘我〉等。線上演唱會特意關閉打賞功能，為的就是不讓粉絲為自己花錢，做到真正請歌迷看演唱會，讓許多粉絲激動留言：「這才是頂流啊」、「3.5億觀看量，華仔如果開通送禮物，今天收入能過億」、「你們看到了嗎。華哥結束的時候眼中有淚」、「看哭啦，太喜歡華仔」、「這號召力是的牛」。