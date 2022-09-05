王育敏表示，民進黨在嘉義縣執政20年，都未能解決嘉義沿海的淹水問題，承諾若自己當選縣長，必定會與李鴻源教授一起立刻解決。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右三）5日偕前內政部長、現任台大土木系教授李鴻源（左三）提出嘉義整體治水計畫，獲藍營議員詹琬蓁（左至右）、王啟澧、林于玲和蔡信典支持。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今偕前內政部長、現任台大土木系教授李鴻源提出嘉義整體治水計畫，要複製荷蘭水文治理經驗，在沿海打造「嘉義荷蘭村」，而嘉義縣政府也特別就王育敏陣營指民進黨在嘉縣執政20年，未能解決沿海淹水問題加以回應，強調經過多年治理，沿海地層下陷已減緩，易淹水村落也不再淹水，治水防洪已見成效。

王育敏今舉行「生態永續，打造嘉義荷蘭村」政見記者會，邀李鴻源一同提出嘉義整體治水計畫。李鴻源說，嘉義沿海長期因為地層下陷，不僅淹水問題嚴重、土地也無法利用，大大影響當地居民生計，這個問題維持已久，並非無解，透過將嚴重下陷區設計成大型蓄洪池，加高上游區域便能重整聚落與產業空間，既能解決淹水，更可以強化漁港作業機能、結合觀光遊憩系統，也能創造產業空間，形成具經濟規模的產業群聚。

李鴻源說，該構想2013年擔任內政部長時就報行政院「嘉義東石沿海地層下陷地區跨域加值示範計畫」，但當時地方政府未能配合執行，使東石等地層下陷區域至今依然苦不堪言，還說嘉義沿海條件與荷蘭相似，透過複製荷蘭的水文治理經驗，嘉義甚至可以發展得比荷蘭更好，可惜執政政府沒有重視嘉義縣，未能好好發揮得天獨厚的條件，讓嘉義縣就像「捧著金飯碗在努力討生活」。

王育敏表示，民進黨在嘉義縣執政20年，都未能解決嘉義沿海的淹水問題，承諾若自己當選縣長，必定會與李鴻源教授一起立刻解決，重申「我們已經有方法了，只是需要機會來執行」，一同出席的藍營民雄鄉長參選人林于玲、議員李國勝、王啓澧、詹琬蓁與蔡信典等人都說會支持李的規畫。

縣府回應表示，嘉縣治水以統計過往村落淹水記錄及淹水天數分析，以淹水村莊為核心，總檢討如何提高抗水能力和如何達到不淹水，經過幾年治理，從滯洪池、區排治理、抽水站、智慧防洪網、設置村落圍堤、移動抽水機更新及淹水感測器布置等，已有效增加抗洪能量，大多數村落已擺脫淹水之苦。

為因應近年來極端氣候常發生的短時強降雨可能釀災，縣府已完成23處滯蓄洪池、面積753公頃，滯洪量達到1530萬立方公尺，228台移動式抽水機預布能持續抽水降低淹水災情，並利用智慧洪汛網GPS加上254處淹水感知器，即時掌握水情資訊，再結合民間自救力量成立自主防災社區，以面對極端降雨的威脅。

縣府說，將持續執行水環境計畫，在區排中上游處擴大河道，以生態工法將洪水留在中上游，達到兼具生態環保與保水減災效果，經過多年治理，沿海地層下陷已減緩，易淹水村落也不再淹水，村民安居，治水防洪已見成效。