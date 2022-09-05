國巨（2327）持續買回自家股票，該公司5日盤後再公告，斥資3.12億元買回庫藏股1,009張，累計第十六度庫藏股已經買回8,808張，相當於執行率已經突破80％，雖然尚未買滿，然國巨本次庫藏股的執行率已經僅次於第十四度、第十五度庫藏股，距離完全達陣只差2,192張。

國巨分別在去年、今年執行第十四度、第十五度庫藏股，並連續二度庫藏股執行率達100％，且較原定日前提前達陣，買回張數分別為4,000張、5,500張，第十六度庫藏股將於本月11日截止，雖然尚未100％執行，不過在大盤電子股受庫存調整陰霾壟罩，國巨因在高階利基型產品比重達75％，對抗景氣已立於不敗之地，股價低迷之際，持續斥資買回自家股票。

自8月以來已經數度公告買回進度，5日因交易金額超過三億元的規定公告門檻，國巨盤後再公告斥資3.12億元，買回庫藏股1,009張，累計第十六度庫藏股已經買回8,808張，累計金額高達28.49億元，平均買回成本達323.27元，遠高於5日收盤價308.5元，以國巨預定買回11,000張計算，執行率達80.1％，已是執行率第三高的一次庫藏股，距離完全達陣只差2,192張。