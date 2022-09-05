不少車主為了讓自己的愛車「與眾不同」，會在車子上小區塊貼上彩繪貼紙，或是品牌家族貼紙，然而，竟有1位車子在車子上貼滿了「菸盒」，以及擺上幾具公仔裝飾，甚至在車子放上落葉與樹枝；網友一見車主「精心安排」表示「視覺有點精神獵奇」、「設計靈感來自罐頭塔嗎」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，他表示在高雄五甲派出所外，看見1輛轎車被扣押，然而，車主竟然把車子「布置的很特別」，因此拍下多張照片；從原PO拍攝的照片可見，該轎車從車頭引擎蓋到到車尾貼滿了「香菸盒」，車側也貼著紅白相間的貼紙條，而且，車主在引擎蓋3處黏上寶特瓶與飲料杯，另外還可以見車頂上，除了有香菸盒外，還有幾具公仔裝飾，以及一大片樹葉與樹枝，甚至前擋玻璃上緣處貼的「春字」與招財貼紙。

男子拍下派出所前遭扣押轎車，竟發現車身上貼滿香菸盒，相當特別。（翻攝自臉書路上觀察學院）

男子拍下派出所前遭扣押轎車，竟發現車身上貼滿香菸盒，相當特別。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「點開看才知道不是奶茶」、「這美感，純推不下」、「長壽牌外掛反應裝甲」、「車主很有(故)事」、「做的很好，下次別做了」、「乍看像是一疊一疊的冥紙之類的」、「視覺有點精神獵奇，很特別的分享」、「設計靈感來自罐頭塔嗎」、「這台車有點恐怖」、「車子表示：讓我報廢吧」。

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