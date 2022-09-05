台中市水湳轉運中心今天動工，臉書社群「台中青年」質疑市府變更規畫，未設計直接連通國道一號的高架匝道，國民黨台中市議員參選人楊大鋐則強調，市府已預留國道大客車的進出動線，質疑者根本搞不清楚狀況，呼籲中央儘速相關經費，解決高架匝道銜接問題。

楊大鋐表示，西屯區朝馬及水湳因臨近國道一號中港、中清交流道，長期以來都是國道客運轉乘的樞紐地區，市民希望市府儘快在規畫興建國道客運轉運中心，方便民眾搭車轉乘；水湳轉運中心預計2026年完工啟用，未來水湳周邊民眾南來北往，將有更舒適的候車空間。

針對外界質疑水湳轉運中心沒有規畫連通國道一號的高架匝道，楊大鋐說，這是不了解市府的規畫，轉運中心要連接國道匝道，有經費、路線落墩和土地徵收等諸多問題，在未完成規畫前，現行設計已在地上3、4樓預留匝道銜接進出口，未來可直接連結，讓國道客運不用進到市區道路就可以直達轉運中心內。

楊大鋐也呼籲，轉運中心銜接國道涉及中央單位與市府配合，呼籲中央應儘快完成路線定案程序並補助經費，讓水湳轉運中心能發揮完整的功能。