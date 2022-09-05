蘆洲分局為加強年底九合一選舉及加強防制海外求職詐騙，今(5)日擴大召開「治安會報」，邀集新北市教育局、社會局、衛生局、消防局及所轄的蘆洲、五股、八里等3區公所等代表參加，除了邀集轄內超商與銀行業者一同與會出席外，也邀請轄區里長及國小、國中、高中等21所學校校長及家長會代表與會，加強民眾海外求職反詐騙及反賄選意識。

蘆洲警分局結合相關單位，針對目前海外求職詐騙事件頻傳，加以加強宣導，使民眾瞭解詐騙集團誘騙被害人落入陷阱的手法，以防受騙上當，進而有效防處類似事件發生，另針對年底九合一選舉即將來臨，淨化轄區選舉風氣，避免民眾誤觸法網。

蘆洲分局分局長張國哲表示，近日海外求職詐騙事件頻傳，不要誤信網路上標榜輕鬆高薪的求職廣告，進而從事車手、販毒等非法工作，求職者須留意三要「要告知親友面試地點、要檢視應徵的行業與職務、要檢視徵才廣告內容是否合理」及七不「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作」等原則，於求職前應提高警覺，注意自身安全。

蘆洲警分局指出，2022年上半年已成功攔阻件數35件詐騙案，總金額約600萬元。