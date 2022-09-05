政府自9月12日起針對美加紐澳、歐洲與邦交國免簽證待遇，對於入境政策開始鬆綁走向開放，觀光飯店皆表樂觀其成，但因仍需「3+4」，所以業者認為對住房幫助有限，除非「簽證與隔離政策同步」，否則免簽並不會為觀光店帶來太多住房生意。

台北萬豪酒店疫情前歐美客占40％之多，主要客人都是商務客跟參加國際會展的客人為主，但因「3+4」隔離政策未變，且後四天必須住在防疫旅館或居家一人一室，所以台北萬豪認為對非防疫旅館幫助不大。

位在信義區的台北寒舍艾美酒店和寒舍艾麗酒店，附近有很多金融產業、科技業和藥廠，歐美的商務客是主要客源之一，所以免簽證待遇希望可以陸續讓客源回流。不過目前入境還是需要「3+4」，兩家飯店認為對住房幫助仍待觀察，寒舍餐旅集團主管認為，調整成「0+7」或許能更吸引國際商務客入境。

台北老爺酒店表示，將會依商務客人住宿日期的長短提供五折以上的住房優惠，但台北老爺主管認為除了「3+4」，「每天5萬人上限」也限制了市場。

台北君悅酒店疫情前住客中有55％來自歐美，但因卡在「3+4」，所以君悅亦認為幫助不大。此外，台北文華東方酒店、喜來登飯店與美福大飯店亦皆表示，除非「0+7」，否則短時間內不會出現太大變化。