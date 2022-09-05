佳世達（2352）集團8月合併營收出爐，8月合併營收約198.99億元，較去年同期的178億元增加21億元，成長12％，續創同期新高紀錄、月減2.5％。累計今年前8月合併營收1639.6億元，比去年同期的1434億元增加206億元，年成長14.4％。

佳世達表示，在零件供應大幅改善下，商業工業用產品、網路通訊產品均積極供貨，是帶動8月營收維持高檔的主因。而聯合艦隊新成員的加入、醫療需求增溫等因素，都使得佳世達在全球通膨的經濟挑戰下，持續交出優於去年的成績單。