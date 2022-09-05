新光人壽2017年以2.1億出售北市南京東路房地給新光人壽董事吳東明旗下公司，金管會認為有低價出售房產之嫌，且未揭露關係人交易，財報不實，將新光人壽董事長吳東進、董事吳東明依《保險法》、《證交法》移送台北地檢署偵辦，北檢調查認為罪嫌不足，將吳東進、吳東明不起訴，並依職權送台灣高檢署再議。高檢署審查後認為再議無理由，依法駁回。吳東進、吳東明2人獲不起訴確定。

金管會移送指出，2016年新光人壽公開標售位於北市南京東路3段的房地，事後卻由董事吳東明旗下的公司以2.1億元購得，價格低於一般行情，且新光人壽的財報雖有揭露這筆房產交易，卻沒有據實申報為關係人交易，新光人壽董事長吳東進、吳東明等人涉嫌《保險法》特別背信罪、《證交法》財報不實罪，將2人移送北檢偵辦。

檢方調查後，採信吳東進辯稱不知道買家是堂弟吳東明的公司，加上多年前該房地的同社區有輻射屋，雖未被原委會列管，但市場行情會低於一般行情，查無涉嫌低價出售圖利吳東明的事證。且新光人壽財報雖未揭露該關係人交易，但檢方認為出售該房產獲利約2000多萬元，其金額占新光人壽的資產總值及交易價格比率極低，難認具有「重大性」，認定吳東進、吳東明等人並無不法意圖，今年7月將吳東進、吳東明不起訴，並依職權送台灣高檢署再議。

台灣高檢署審查後認為再議無理由，駁回北檢再議。因此吳東進、吳東明2人獲不起訴確定。