證交所建置「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，9月推出圖文並茂的股市資訊取得管道說明，更有最新力作股海大小事系列影片「資訊去哪兒找？」，另外，還有假投資真詐騙秘笈大公開及詐騙手法大解析，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增上市公司資訊、買賣交易資訊及推廣宣導資訊等取得管道說明。買賣股票要多看、多聽、多做功課，投資人如何取得正確股市資訊，相形之下就十分重要。

除了證交所官網外，此次嚴選公開資訊觀測站、公告快易查、財務比較e點通、公司治理中心、基本市況報導、投資人個人資料查詢系統、宅在家學習網、投資人知識網、WebPro 3.0影音傳播網等。

網站月月更新內容，還有即時的市場交易制度修訂，有「自111年9月26日起，處置、分盤交易等有價證券，實施資訊揭露與價格穩定配套措施」，「111年12月19日起，盤中零股撮合間隔時間，縮短為每1分鐘集合競價撮合」及「創新板規定，調整法人及自然人之合格投資人符合條件」等，讓投資人能第一手掌握證券相關資訊。

本期「電影院」單元，呼應哈燒股識「圖書館」單元，精心製作「股海大小事-資訊去哪兒找？」影片，以角色扮演遊戲中非玩家控制角色（NPC）與故事主角互動，將每一個資訊平台設計成主角欲拜訪的商店，逐一介紹各項資訊取得管道的重點及特色。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，本次特別邀請證期局局長，錄製「振山局長投資叮嚀-投資想賺錢 先掌控風險！」宣導影片，提醒年輕人投資理財應注意風險控管，並防範金融投資詐騙。

同時，證交所也攜手財訊共同拍攝「一次看懂三大投資入門工具-ETF、定期定額、盤中零股交易」理財影片，內容說明指數股票型基金（ETF）、定期定額投資及盤中零股交易等理財心法，及宣導投資人應留意詐騙三態樣，慎防投資詐騙。

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