從9月26日起，被列為處置、分盤有價證券，交易不再摸黑！證交所表示，處置及分盤交易股將與普通交易股票一樣，「每5秒揭露模擬撮合成交價、量」，以及「最佳5檔買賣價量」。

另被列為處置、分盤有價證券的盤中零股交易股票，原本也無任何資訊揭露，也將從9月26日起，「每10秒揭露模擬撮合成交價、量」，以及「最佳5檔買賣價量」。

證交所表示，目前延長撮合間隔時間之有價證券（如處置有價證券與變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式之有價證券），於延長撮合間隔時間，並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊。

為提升該等有價證券（即處置、分盤）交易資訊透明度，並使所有有價證券於採「集合競價交易」期間交易資訊揭露一致，證交所指出，自9月26日起，延長撮合間隔時間之有價證券比照現行一般有價證券之揭露方式揭露交易資訊，每5秒揭露一次模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊，盤中零股交易部分將每10秒揭露一次，以利投資參考；遇價格劇烈波動時，採延緩開收盤與盤中價格穩定措施。