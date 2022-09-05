日前被控在烏克蘭犯下戰爭罪的車臣共和國（Chechen）總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），3日在社群一句「我認為時機已到」引起熱議，外界認為這位傀儡總統打算下台。不過也有專家表示，鑑於這並非他首次發表類似言論，此舉更像是克宮策略的一環。

綜合自由歐洲電台(RFE)、《金融時報》(FT)報導，卡德羅夫3日在Telegram發布影片，一派輕鬆地說道「我意識到自己坐了很長時間的位置，算一算也15年，認為時機已到，是時候給自己放無限期的長假」，暗示不久的將來恐離開政權。

他還開玩笑表示，「高加索這裡流傳一句俗諺，『客人準備離開時更受歡迎』，所以我認為是時候了….在他們把我趕出去以前…」

目前不清楚他下台的原因是被迫還是自願，還有下一步的細節。45歲的卡德羅夫自2007年上任以來，鐵腕統治大哥普丁所扶持的車臣共和國（Chechen），堪稱俄羅斯聯邦下自治區在位時間最長的領導人；專門分析俄國的觀察平台(Riddle Russia)總編輯巴爾巴欣(Anton Barbashin)認為，「這個時機點非常詭異，他的發言與俄軍整體氣勢背道而馳，如果是真的，那絕對是史無前例。」

政治專家克利甚茨(Ivan Klyszcz)則表示懷疑，過去卡德羅夫多次發表類似評論，但還是沒下台。強調「這情況通常是想在普丁那得到一點什麼，像是基本的公開支持。」