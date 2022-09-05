櫃買中心5日表示，奇鈦科技公司（3430）將於9月8日新上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請輔導其上櫃之證券承銷商－中信證券、及簽證會計師共同與會，奇鈦科技將成為第800家公司掛牌上櫃。

奇鈦科技公司從事特用化學產品之研發、製造及銷售，2021年合併營業收入為14億9,705萬元，稅後純益為1億3,076萬元，每股純益為4.36元。今年上半年營業收入為8億7,009萬元，稅後純益為1億488萬元，每股純益為3.5元。