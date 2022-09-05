四川甘孜州瀘定縣於5日中午12時52分發生6.8級地震，震源深度16公里，在甘孜震後4分鐘，距甘孜瀘定縣約104公里的雅安市石棉縣亦發生4.2級地震，震源深度15公里。目前已確認雅安有14人死亡，連同甘孜的7名死者，使得四川連續2震罹難人數已增至21人。

在甘孜傳出地震災情後，距離約104公里的雅安也發生地震傷亡，雅安市抗震救災指揮部辦公室表示，截至傍晚6時17分，地震已造成雅安市石棉縣14人死亡。

四川甘孜地震致7人死亡，鄰近雅安亦傳出地震災情，有確定有14人罹難。圖為甘孜瀘定屋宇被震垮。（圖／微博）

大陸《央視》報導說，經初步勘探，震央瀘定縣磨西鎮、燕子溝鎮通訊中斷，得妥鎮山泥傾瀉與房屋受損較嚴重，冷磧鎮道路中斷，已確定有7人罹難。地震還造成甘孜、雅安等地部分變電站和輸電線路停運。同時已確定重慶市、雲南省、陝西省、貴州省等地有震感。

網上傳出的視頻顯示，地震時災區多處山體出現不同程度垮塌，有人上傳家中吊燈劇烈晃動的畫面，有火鍋和魚缸的水搖至溢出，亦有店舖因晃動劇烈，物品紛紛掉落。

交通受影響包括境內國道108，省道217中斷；石棉縣王崗坪鎮、草科鄉、新民鄉道路中斷；通訊方面，部分幹線及本地網受損，基站中斷退服79個；電力方面，部分線路跳閘，變電站停運。

據陸媒報導，中共國家主席習近平已走達指示，「要把搶救生命作為首要任務」。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已啟動國家地震應急三級響應，國家減災委、應急管理部啟動國家四救災應急響應。

目前四川省消防救援總隊瀘定縣已派人趕赴震央核查災情，甘孜、成都、德陽、樂山、雅安、眉山、資陽7個支隊共530名救援人員正趕赴救援。