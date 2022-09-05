立法院第10屆第6會期1日報到，至於何時開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（5日）表示，有跟國民黨立法院黨團總召曾銘宗討論，待中秋節後再朝野協商。（葉書宏攝）

立法院第10屆第6會期1日報到，至於何時開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（5日）表示，有跟國民黨立法院黨團總召曾銘宗討論，待中秋節後再朝野協商，預計9月20日、9月23日、9月30日三擇一，他認為9月23日最適合。本會期重點將優先處理四大預算，及修訂《警械使用條例》、《外役監條例》等法案。

柯建銘表示，本會期由立委羅致政擔任幹事長、郭國文任書記長，副幹事長林靜儀、黃世杰與上會期相同，上屆副書記長林楚茵續任，上屆副書記長王美惠因要擔任內政委員會召委改由吳玉琴接任，男女比率各半，「這個團隊都很強，下會期就給我們。」

他說，大家最關心就是何時開議，與曾銘宗討論過，待中秋節後再朝野協商，預計9月20日、9月23日、9月30日三擇一，由於這個會期要選舉，朝野攻防將更激烈，「選舉到了很多題目都被拿起來亂打！」此外，還有行政院長蘇貞昌總質詢可否順利備詢都是問題，總質詢預計10月底會結束。

柯建銘表示，本會期有四大預算要審，包含112年總預算案、前瞻第四期特別預算、去年的決算報告以及之前國民黨撤簽的今年度國營事業預算；開議後要先待總質詢結束後，才能來審理預算，因為沒有開臨時會，歷經有史以來最常的暑假，執政黨有責任義務讓預算、優先法案通過。

他也提及，國營事業預算部分有和曾銘宗談過，開議之後總質詢先登場，再來的第2次院會則撥半天進行表決，盡快審議完畢，否則拖到11月才表決，屆時預算變決算，對立院不是很光榮的事。今年選舉期間、朝野對立，要更努力協商，要更有耐心溝通、協調，優先法案要通過，但在野國民黨會反對，有一半法案在國民黨手上，民進黨不然坐以待斃。

關於優先法案，柯建銘說，法案分為已經送出委員會還有委員會審理以及還沒送進立法院的，原則是該處理就處理、能夠處理就處理，趕快付委審查，包括《刑法》、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》與《兒童及少年性剝削防制條例》整個配套要一併處理。

柯建銘也說，各界關注的《警械使用條例》、《外役監條例》也處理，《警械使用條例》已經送出委員會，之前被國民黨召委鄭天財卡死，連同黨委員葉毓蘭跟他拜託，《外役監條例》修訂已告知法務部，盡速把法案送出來。

此外，還有《氣候變遷因應法》、《精神衛生法》、《菸害防制法》及《再生醫療發展法》、《再生醫療製劑管理條例》以及《再生醫療施行管理條例》所構成的「再生醫療三法」等。

柯建銘也強調，另一個重點是新進公務員退休新制，新法明年7月1日要上路，這部分總共有5個法，有時間壓力，必須趕快協商，這會期一定要完成。