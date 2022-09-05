大陸一線小生張若昀出道8年，主演《無心法師》、《法醫秦明》、《慶餘年》等作品，獨特魅力和精湛演技獲得許多粉絲喜愛，2017年於微博公開與女演員唐藝昕的戀情，2019年兩人在愛爾蘭舉行婚禮，婚姻生活為外人稱羨，不料近日有節目遊戲盜用兩人的婚紗照，該遊戲劇情講述「殺妻分屍案」，掀起網友斥責，該製作單位也於今（5）日出面道歉。

陸綜《開始推理吧》為沉浸式劇情推理綜藝，設定新奇吸引許多觀眾，節目於8月節目播出結束後推出小遊戲回饋觀眾，讓網友親自體驗推理辦案的樂趣，沒想到有網友發現小遊戲《消失的林太太》中的場景畫面，疑似盜用知名男星張若昀和妻子唐藝昕的結婚照，且該遊戲內容還是講述「殺妻分屍案」，妻子林太太離奇消失慘遭分屍，其丈夫林先生前期疑似殺妻嫌疑犯，在蒐證場景林家中能看到現實世界的真人婚紗照充當遊戲背景，不當使用也被網友怒罵。

網友發現張若昀和唐藝昕的婚紗照遭盜用。（圖／翻攝自微博）

節目製作單位與遊戲製作方出面道歉。（圖／翻攝自微博）

《開始推理吧》官方微博、遊戲製作方於今（5）日發布道歉聲明，因為審核不當導致部份道具圖片未經授權擅自使用，產生了不良影響，「並對張若昀先生和唐藝昕女士造成的傷害深表歉意！現已第一時間處理並下架了該小程序。」而張若昀和唐藝昕工作室聯合發布聲明，強調發現小遊戲道具圖片使用不當後就連繫相關單位，並要求相關單位公開道歉，「現相關主體已公開致歉，本工作室希望大家不再繼續傳播相關圖片內容，以降低對張若昀先生及唐藝昕女士的負面影響，亦望相關節目、遊戲製作方在日後更加注重他人合法權益的保護問題，盡到更加嚴格的審核義務，以避免承擔相應的法律責任。」

節目製作單位與遊戲製作方出面道歉。（圖／翻攝自微博）