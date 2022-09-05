I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb — Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022

英國新任首相出爐，由勝選呼聲最高的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）宣布上任大位，以81,326 票打敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的60,399 票，投票率顯示為82.6%。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，保守黨內部選中，特斯拉獲得81,326 票，而前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）獲60,399 票。她成為繼柴契爾夫人(Margaret Hilda Thatcher)、梅伊(heresa Mary May)之後，第3位英國女首相。事後本人發表勝選感言，稱「我以保守黨身分競選，日後將以保守黨身分執政。我將大膽提出減稅和經濟發展計劃，解決能源供應危機、處理人民的帳單，同時處理國家在能源供應方面的長期問題，推動國民健康服務。…」

報導指出，她目前是接任強生所留下的任期，因此在2024年還可能再面臨選舉，她說：「我們將在 2024 年，再為保守黨帶來一場偉大的勝利。」