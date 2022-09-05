環保署長張子敬（中）與金門縣長楊鎮浯（左）在商家實地體驗「獺金杯」使用情況。（金門縣環保局提供）

金門打造低碳島邁入第10年，縣府新推出「獺金杯」計畫，讓未自備循環杯的遊客買飲料也可享有至少5元價差的優惠，同時全島廣設200多座「奉茶點」提供飲用水，又可減少包裝飲用水的使用，大量降低塑膠保特瓶的產生，讓愛地球、做環保就從喝水開始。

環保署長張子敬今天帶領中央部會、地方縣市代表登島，實地來一趟金門「獺金杯」的循環之旅，看看做為全國示範點的金門如何在日常生活往「循環」、「減量」2大目標不斷前進。

縣府說明，環保署公告自今年7月1日起，連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元的價差，未來並應逐年達成一定比率提供「循環杯」借用服務。

楊鎮浯縣長指出，環保署指定金門試辨建構循環杯服務計畫，縣環保局以金門特有保育類野生動物水獺為發想，取「獺(ㄊㄚˋ)」與「踏」的諧音，為具示範性質的循環杯取名「獺金杯」。目前已獲得島上全家便利商店和7-11統一超商的支持，另外隨憶商行、小島商號、永貞新村-金門金城店、85度C-山外店等4家飲料店以及IN99精品旅館也都願意加入循環杯的借、還服務系統。

縣府為讓消費者用得安心、健康，將「獺金杯」的清洗消毒與物流配送列為首要工作，由縣府提供專業的清洗機械及烘乾消毒設備，給合作執行的金門〈晨光社會福利基金會〉附設〈妙妙屋庇護工場〉負責預洗、高溫清洗、烘乾消毒等3步驟，再依據衛生福利部的「餐具清洗良好作業指引」，每月抽檢澱粉、油脂、洗潔劑殘留物及大腸桿菌，以確保使用者衛生安全無虞。

縣府也計畫明年推行限制塑膠一次用飲料杯，限制飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場均不得提供，目標是讓金門率先成為符合全球趨勢及世界潮流的「不塑之島」。