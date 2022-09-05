隨著新北中信特攻5日宣布中信育樂營運長劉志威兼任中信特攻總經理，他也預告新球季洋將找尋，將會全部改找來自東歐的洋將為主，「預計9月15日抵台報到的3名新洋將，兩人來自克羅埃西亞，一人來自立陶宛，我們甚至也會找來一名塞爾維亞籍助教來台幫忙訓練。」

中信特攻上季洋將都是找來美籍黑人球員為主，卻遭遇配合度低與不打團隊的雙重困境，於是下個球季全面改找東歐洋將，期望可以帶來不同氛圍，劉志威說：「東歐洋將大多數都擅長打團隊為主，配合度也比美籍球員好，希望藉此幫助我們打造一支具備團隊戰力的球隊。」

劉志威表示，除了找來東歐洋將與助教，目前也打算招募一名本土資深的球探顧問，只是目前還沒到可以官宣地步，「接下來的跨聯盟邀請賽，因為林秉聖要先去服體育補充役，我們所有本土都會打，就連李學林、林韋翰也會上去動動，期望趁機調整好面對新球季狀態。」

以下是中信特攻新聞稿內容，「中國信託育樂股份有限公司今日（5日）宣佈，因新北中信特攻籃球隊總經理張樹人接任T1聯盟秘書長，原籃球隊總經理職務將由中信育樂營運長劉志威兼任。

中國信託育樂股份有限公司旗下擁有中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊及中信飛牡蠣電競戰隊，由劉志威營運長統籌。因新北中信特攻總經理張樹人接任T1聯盟秘書長，將由劉志威營運長兼任新北中信特攻籃球隊總經理一職，原中信兄弟棒球隊領隊職務不變。

中信育樂向來秉持著母企業中國信託＂We are family.＂品牌精神，服務廣大台灣的棒球、籃球與電競迷，持續為大家帶來最精彩的職業賽事！」