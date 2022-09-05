百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽5日指出，從經濟部統計數字顯示百貨業1～7月營業額增長20％，優於其他零售業，顯見百貨業最壞時期已過，以新光三越前八月業績更超越疫情前水準，對疫後策略將致力新體驗、新消費與新永續三大方向，其中新消費即打開既有生態圈，導入旅遊、運動、藝文、金融等異業服務，有信心今年業績突破目標830億元呈雙位數成長。

吳昕陽指出，去年7月、8月仍值三級警戒期，今年同期業績大爆發，均已超越疫情前水平，尤其是國際精品還在成長，且相對去年消費券將造成今年的業績落差亦未顯現，他特別提到姑且不論通膨對整體消費動能影響有多大，但可以先看到「預期通膨漲價」的買氣已顯現一波，此外，據觀察近期疫情保險金更意外帶動一波3C家電購買潮。

吳昕陽說，接下來重大的是將新光三越平台打開，與各家業者合作，像是旅遊業結合，不排除與飯店、機票或國內旅行社合作，甚或藝文展覽合作，販售展覽、演唱會等票券，要給消費者更多不同的體驗，近期與時藝多媒體合作販售或以新光三越點數兌換「普立茲攝影展」等門票，即獲得會員回響，他說，新光三越年底會員數要達300萬，APP下載數達200萬、SKM Pay逾65萬，一直在想除了逛街、吃東西外能多給什麼服務，始決定打開生態圈，轉換成Media平台。

此外，新光三越前七月電商年增幅高達三位數，儘管目前占總營收比重僅不到5％，但吳昕陽強調，手上握有的行銷武器越來越多，新光三越並非在商品價格上變化，而是著重產品深度，除加強線上線下整合，也透過各店點在地經營導入在地品牌，拉高差異性。