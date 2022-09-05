本月1日國道1號北上凌晨發生一起化學槽車遭「景山交通公司」大貨車追撞事故，遭撞的化學槽車墜落邊坡，駕駛送醫一度命危裝上葉克膜搶救，至今仍未恢復意識，其駕駛太太淚訴「景山」駕駛大打悲情牌，讓她非常悲痛在臉書社團發布此新聞，也釣出一網友揭發「景山」的黑歷史；事發至今5天後景山交通公司才出面。

據《ETtoday新聞雲》報導，蘇太太指出開化學槽車的丈夫，在嘉義遭「景山」大貨車車追撞後，她趕赴大林慈濟醫院發現丈夫無意識、插管，還不斷吐血，僅受到輕傷的「景山」大貨車車駕駛則與其老婆大打悲情牌稱「我有3個孩子，上有媽媽要照顧」，然而她已無法忍受情緒回應對方「你能感同身受，我孩子見到爸爸插管吐血、面目全非的心情嗎」。

蘇太太表示，原本丈夫打算要帶她去阿里山看日出，星期六要去烤肉，但是，健康的出門的丈夫卻是全身插管、吐血，膝蓋肉還少一大塊，但讓她感到最無奈的是對方的態度，甚至景山交通「從未致電慰問過，甚至透過肇事駕駛太太轉告」，直到今天才出面慰問。

蘇太太將丈夫遭追撞新聞發在臉書社團「爆料公社」，多數網友幫忙加油打氣，但也釣出「景山」黑歷史，網友指出曾在高速公路上被景山丟過咖啡罐，「出名的子彈列車-景山號」、「看到景山真的要閃」、「他們公司出名車禍違規」、「景山是出了名的國道快逼手」、「後台很硬連交通都不敢插手」。

上月23日運輸業工會赴交通部抗議「景山交通集團」囂張違法，交通部不作為成幫兇。(中時資料照)

據了解，上月23日台灣汽車貨運暨倉儲業產工會、桃園市產業總工會赴交通部陳情，並指出，景山交通集團「惡名昭彰」員工班表更是一出車就是3天2夜、長達20小時甚至30小時的工時，疲勞駕駛成為高速公路上不定時炸彈。

甚至最嚴重的一次就是107年大貨車駕駛因凌晨國道開車打瞌睡而撞死2名警察及1名貨車司機，原來該肇事駕駛連續上班22天，其中至少有7天工時逾12小時，工會呼籲交通部「不要再度成為沒有殺人的殺人犯。」。