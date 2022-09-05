2022新光盃熱門街舞大賽霹靂舞冠軍LIL B（左）。（新光盃熱門街舞大賽提供）

由新光金控子公司新光人壽與元富證券共同舉辦的第19屆「新光盃熱門街舞大賽」決賽，已於3日圓滿落幕，本屆霹靂舞決賽為國內首次採用奧運認證機制評判，讓選手與民眾如同身處奧運賽場，感受熱血沸騰，嗨翻全場的氣氛。

多年來「新光盃熱門街舞大賽」不斷創新，除了自2017年起首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，因應2024巴黎奧運將街舞中的霹靂舞正式列為比賽項目，從2021年起新增霹靂舞Battle 1 On 1賽事，期盼選手提前暖身迎接國際大賽；本屆賽事總報名人數破千人，參賽者年齡從7到66歲，橫跨老、中、青三代，展現「世代共融」熱情活力，當中不乏眾多國手參賽，各路舞林高手同台較勁，競爭十分激烈。

今年新光盃熱門街舞大賽霹靂舞賽事特別引進「AND.8-Three Fold國際評分系統」，是奧運霹靂舞唯一指定官方系統，更是台灣大型賽事首次使用，此系統是以round by round方式即時評判，結果也會立即出現在螢幕上，讓選手們提早熟悉奧會規格，觀眾也能更加融入賽事氛圍。

Unlimited、U18、U15三個組別冠軍分別為蘋果家族、動動手動動腳、Maxcombo，霹靂舞由Lil B奪冠，其中職棒球星林智勝的女兒林禹融去年參加U18賽事，今年在Unlimited組賽事再度拿到冠軍，林禹融開心表示：「拿到冠軍很開心，因為練習很久，也希望爸爸趕快達成生涯300轟。」

到場為愛女加油的林智勝則說：「很替女兒開心，也感謝每位辛苦的家長陪小孩一起從高雄上來台北比賽。」

賽事MVP由蘋果家族12歲的Ryan獲得，他興奮表示：「很開心拿到MVP，沒有想過會是自己，這支舞練了很久，也想說來比看看。」

而2022年被稱為NFT的元年，本屆新光盃街舞賽事順應元宇宙熱潮，推出結合街頭藝術、街舞運動、街舞教學及公益關懷的NFT，在初賽第二天即銷售完畢，所得金額將投入偏鄉街舞推廣，NFT持有者還可享免費舞蹈課程、潮牌聯名服飾、知名街舞服飾品牌優惠及街舞圈最新資訊。