國民黨高雄市議員陳麗娜面對提名爭議，今（5）日急滅火，聲稱為顧全大局，決定撤回國民黨政黨推薦，改用無黨身分參選。對此，高市選委會晚間回應，9月2日5時30分前未收到任何「候選人政黨撤回推薦書」，因此逾期不予受理。簡而言之，屆時選舉公報上，陳麗娜仍會印上國民黨推薦字樣。
國民黨5連霸高雄市議員陳麗娜原本喊交棒不連任，但上周登記截止前，突襲式派員登記，引發黨內茶壺裡的風暴。陳麗娜眼見爭議延燒，今日下午宣布，將以無黨身分參選，同時也不擔任國民黨高雄市長參選人柯志恩的發言人。
國民黨高市前鎮小港區議員初選出線的新人陳識明，近日對於陳麗娜突然登記參選，感到相當不滿，連日來更槓上黨中央，一度喊要退回初選費用，今則稱「初選所花費用我不要了，200萬當作買個經驗教訓」，並要求黨中央道歉。
對此，高雄市選舉委員會說明，依據公職人員選舉罷免法第31條第2項規定：「經政黨推薦之區域、原住民立法委員及地方公職人員選舉候選人，政黨得於登記期間截止前，備具加蓋中央主管機關發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，逾期不予受理。」
選委會解釋，經政黨推薦之候選人須由原推薦之政黨於登記期間截止前，即9月2日下午5：30分前，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，但截止期限前並未收到任何「候選人政黨撤回推薦書」，因此屆時該候選人選舉公報上仍會刊載候選人推薦之政黨名稱。
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