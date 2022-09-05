桃園龜山餐廳火警 消防搶救中 20:092022/09/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區文化三路發生火警，目前有火焰冒出。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區文化三路發生火警，目前有火焰冒出，桃園市消防局出勤24車、56人前往搶救，無人受困及傷亡。火警地點是一排餐廳，包含火鍋、燒臘、爌肉飯等，火勢在8時5分控制，消防人員持續搶救中。 中原大學承辦2023全大運 邀國手彭家楙射箭點燃聖火 賴香伶要推「銀創孵化器」批桃社宅進度牛步 北市永春街平房竄火「全面燃燒」 警消急撒水撲滅 #餐廳 #搶救中 #火警 #桃園龜山 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃再生家具拍賣「13年挹注國庫近260萬」 鄭文燦大讚：俗又大碗 20:052022/09/04 生活 搶攻中秋商機 阿秋大肥鵝推「鵝油」蛋黃酥禮盒 03:332022/09/05 財經 老婦思孫半夜徒步想搭火車 員警協助她返家 19:202022/09/05 社會 免治馬桶不重要 賴香伶：民眾更在乎公廁整潔與維護 16:022022/09/04 政治 研究計畫被指複製NCC報告 張善政：引用完全合法 10:142022/09/05 政治 張善政專訪駁斥抄襲 鄭運鵬：公開5736萬研究案所有資料 11:332022/09/05 政治 遭爆宏碁領高薪 張善政：在意薪水就不會離開Google 09:482022/09/05 政治 談起桃園切身之痛 張善政：交通跟就業、產業發展 11:182022/09/05 政治 不讓酒駕、火警壞連假 台中警鐵腕執法 11:062022/09/05 社會 呷哺呷哺8月業績亮眼 股價三日漲逾20％ 18:222022/09/04 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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