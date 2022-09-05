因TB-2無人機而聲名大噪的土耳其「拜卡爾」(Baykar)公司，在土耳其航空技術展(Teknofest)上推出「紅蘋果」(Kizielma)忠誠僚機，它安裝有相陣列雷達，具有與戰鬥機相似的性能，可以進行空中戰鬥。

空軍識別(Air Recognition)報導，紅蘋果無人戰鬥機是在9月4日開幕的在土耳其航空技術展上與民眾公布，這是拜卡爾目前正在進行的研發計畫，還並未定型，但仍引起了極大的關注。

UAV Bayraktar Kizilelma: New Generation Turkish Combat Drone

就拜卡爾的說法，紅蘋果是一種單引擎噴射動力無人機，外型具有低可觀測性，並有航空母艦起降能力。公司首席技術長拜拉克塔爾(Selçuk Bayraktar) 表示，這是一個長達12年的夢想，是公司的主要目標，早在2021年就提出了想像圖。

紅蘋果的採用烏克蘭伊夫琴科設計局(Ivchenko-Progress)的低旁通比渦輪扇引擎第一批原型機使用 AI-25TLT引擎，它沒有後燃器，只能以亞音速飛行，但預計再下一批原型機將安裝具有後燃器的 AI-322F 發動機，可進入超音速。

紅蘋果的外型就像一架帶前翼的匿蹤戰鬥機， V型雙垂尾負責偏航控制，耦合前翼控制俯仰，以提高機動性，與更好地控制主翼氣流。航程為930 公里，經濟高度10,668公尺，滯空時間5小時，可攜帶1.5公噸的有效載荷。