無黨籍台北市長參選人黃珊珊允諾將第一殯儀館拆除作為當選第一件事，遭民進黨對手陳時中稱是舊事重提，國民黨議員也質疑是割稻尾、沒經大腦。對此，黃珊珊5日受訪強調，拆除一殯後土地要先休養生息，再經公民參與及專業討論得出最佳規畫，雖然這是舊有計畫，但過去沒人做到，是台北市長柯文哲任內完成二殯改建才有辦法順利進行。

黃珊珊晚間出席「南村有光＆同藝術家對談」後接受媒體聯訪，對於一殯拆除計畫遭諷未經大腦，她表示，一殯拆除後要先養地，休養生息一段時間後，再經公民參與及專業討論，大家一同規畫出最佳處理方案，該處可先作為市政儲備基地，相信議員不會反對拆除。

對於此案遭指舊事重提，黃珊珊強調，確實提了很久，但過去從中央到地方大家都沒盡心盡力去做，而此案唯有先完成二殯改建，一殯才有拆除的可能，柯文哲任內完成二殯改建後，一殯便能於明年拆除，雖然這是長期規畫，但要靠執行力才可達成。