南韓男團防彈少年團（BTS）出道時，以輕快的洗腦旋律與精湛的舞台實力受到大批粉絲的支持，加上他們積極前往海外發展，在全世界擁有極大的影響力。而一名來自英國的網紅奧利倫敦（Oli London），因熱愛防彈少年團而整形，甚至接受「下體縮小手術」讓所有人相當傻眼。近日他針對自己的行為公開道歉，表示自己不健康的迷戀BTS，已經意識到自己的錯誤。

奧利倫敦8月31日發文，表示自己小時候因長相遭受霸凌，人們會因為他的大鼻子給他取外號，同時他的皮膚狀況也很糟，臉上長滿雀斑，甚至會以生病來逃學，被霸凌令他對自己的外貌不滿，想換掉整張臉，來變成更自信的人；他提到自己到韓國居住一年，在韓國終於找到了幸福與自由，從K-POP中獲得強烈的慰藉，同時迷上男團BTS的Jimin，因此動了無數手術將自己變得更像明星，近日終於意識到自己不健康的迷戀，特地公開向Jimin道歉。

奧利曾覺得自己不夠像韓國人，原因出在於他的生殖器過大，而南韓男性的陰莖平均尺寸大約是8.89公分，因此他前往泰國，砸下6000~8000元美金（約16萬到22萬台幣）進行「下體縮小手術」，讓自己的尺寸能完全符合韓國男性的陰莖平均值，成為百分百的韓國人。不少人都認為他太過激進、瘋狂，該行為被韓國網友罵翻，認為此舉是侮辱韓國男人。

奧利倫敦為瘋狂愛BTS道歉。（圖／翻攝自奧利倫敦IG）

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