英國今天公布新任首相人選，俄羅斯政府在人選出爐前表示，早就糟透了的對英國關係，在英國新首相治下，不排除還會繼續惡化。

路透社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）擊敗對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），接替首相強生（Boris Johnson）成為英國新領導人。莫斯科過去數月以來對特拉斯嗤之以鼻。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到莫斯科是否預期雙邊關係會有所轉變時說：「我不想說情況可能變糟，因為難以想像更糟的情況。」

「不幸的是，考量到角逐英國首相職務兩名人選競相發表反俄羅斯言論、威脅要對我國採取進一步措施等等，不能夠排除有此可能。因此，我不認為我們能夠懷抱任何正面期待。」

當被問到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否拍發賀電時，培斯科夫說：「且讓我們拭目以待誰會成為首相。」

特拉斯在俄羅斯為人所知主要因為她2月訪問莫斯科，跟俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行了敵意甚深的會談。拉夫羅夫形容這場對話彷彿聾啞人士對談。

俄羅斯外交部也曾就弄錯地理位置而公開挖苦特拉斯，包括有一次她將黑海和波羅的海搞錯了。

莫斯科於特斯拉訪俄兩週後出兵烏克蘭，在與拉夫羅夫會談時，特拉斯曾經挑戰對方說：「除了威脅烏克蘭之外，我看不出有什麼理由得在邊境集結10萬大軍。」

英國後來成為這場戰爭中最積極挺烏、替基輔發聲最力的支持者之一，並且對烏克蘭提供武器和訓練。