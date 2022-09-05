大陸網紅「周泊霖 cutey」外型甜美，在TikTok擁有9萬多粉絲；近日她開直播，領口竟隱約露出兇器，卻被質疑是故意的，引起熱議，而這段直播也被截取成20秒影片，在網路傳開。

直播中，周泊霖身穿寬鬆的T恤，蹲在鏡頭前跟網友要禮物，更直接許願：「1200多個人，咱就能不能上一點小啤酒？」接著，周泊霖將寬大的領口朝向鏡頭拍攝，網友發現她居然沒有穿內在美，胸部幾乎快被看光。

這段直播很快就被剪成20秒短片，在網路上流傳，許多網友看完後，認為周泊霖的行為舉止，比較像是想紅而故意走光，並不是突發事件，紛紛留言吐槽：「現在一看也是被金錢打敗了」、「多次故意露胸，能看出來她是想全部露出來的」、「這奶子有點小啊」、「變形太厲害了，坐在上面也是下垂的」。

周泊霖雖被網友酸言酸語，但也因此打開知名度，從大陸紅到台灣，甚至登上媒體版面，增加更多話題性。