中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，莫德納次世代疫苗將分兩階段開放接種，第一階段為65歲以上長者等脆弱族群，第二階段為50至64歲成人、因公務需求出國者，以及醫事人員等高風險接觸對象，初估600萬人受惠。另因應BA.5疫情升溫，專家建議調整追加劑間隔，青少年及成人施打任一劑追加劑，與前一劑間隔從5個月縮短為3個月。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午專家會議決議，因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4/BA.5變異株之疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：

(一) 第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二) 第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在洽談莫德納次世代疫苗採購數量，預計9月底前至少會有200萬劑到貨，將視施打情形開放第二階段；初估兩階段共有600萬人符合接種資格，但由於ACIP今天決議縮短追加劑接種間隔為3個月，預計受惠人數將增加。

另外，因應變異株及近期疫情可能上升之影響，ACIP專家建議調整追加劑(包含現行單價及次世代雙價疫苗)接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月以上。包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種；12至17歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上。