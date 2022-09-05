許多人交往時都會為另一半做出許多貼心舉動，不過有時可能因此鬧烏龍。一名和女友同居的網友分享，某天他洗澡時順手清洗女友放在更衣室的內衣褲，沒想到內衣褲其實是來借住的女友閨密的，讓他直接尷尬到爆。

原PO在Dcard發文表示，女友平時洗澡都會順手清洗內衣褲，在浴室晾到沒滴水才會移到陽台。某天他洗澡發現女友把內衣褲放在更衣間，於是就自己順手幫她洗乾淨，清洗前還拿起來聞了一下確認有沒有穿過，「嗯哼香香的，是穿過的味道」，藉此展現他的貼心。

洗完澡後，女友詢問有沒有看到內衣褲時，原PO直接回應「有阿，我有聞，不是穿過的嗎？我洗澡順手洗了」，沒想到女友卻是開始大笑，還向一旁佇立著的女友閨密說，「妳聽到了吧」，這時原PO才意識到「不是我女友的內衣褲」，尷尬的是閨密要住到中秋後，原PO只好馬上轉移話題，詢問晚餐要吃什麼。

對此，許多網友紛紛回應，「雖然對象不小心錯了，不管怎麼樣至少你是貼心男友吧」、「雖然有點好奇家裡有男生，閨密怎麼還把內衣褲放在那麼顯眼的地方，不過你真的好貼心超讚」、「隔著螢幕都覺得尷尬XD」、「還好不是在聞的時候被看到，不然直接變癡漢」。