衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今天下午召開專家會議，決議擴大開放12到17歲青少年接種Novavax疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，Novavax疫苗可用於青少年第1、2劑基礎劑，以及第3劑追加劑。

指揮中心上周表示，Novavax預計9月上旬會再到貨約50萬劑。ACIP今天決議，將提供Novavax疫苗給12至17歲青少年接種基礎劑，兩劑間隔至少4周以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可作為追加劑接種使用，可與基礎劑不同廠牌接種。

另外，ACIP今天也決議縮短追加劑接種間隔，無論接種何種廠牌疫苗，追加劑間隔由5個月縮短為3個月，12到17歲青少年也適用。

指揮中心提醒，有關12至17歲青少年Novavax COVID-19疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。