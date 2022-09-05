針對國際美元兌人民幣匯率大幅波動，大陸人民銀行副行長劉國強在例行記者會上表示，美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。中國經濟長期向好趨勢未變，經濟韌性比較強，匯率制度改革不斷深化，能更好地發揮調節宏觀經濟和國際收支穩定的功能。他強調，人民幣「不會出事，也不允許出事。」

據《中國網》報導，5日下午國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行新聞發布會上，中國人民銀行副行長劉國強表示，目前來看中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。

劉國強說，中國經濟長期向好的基本面沒有變，經濟韌性比較強，而且目前經濟又進入了一個上行的階段，另外也得益於中國的匯率機制，以市場供求為基礎的匯率制度改革不斷深化，宏觀審慎的管理不斷完善，匯率的彈性也明顯增強，這樣就比較好地發揮調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能。

他認為，人民幣長期的趨勢應該是明確的，未來世界對人民幣的認可度會不斷增強，這是長期趨勢。但是短期內應該是這樣的，雙向波動是一種常態，有雙向波動，不會出現「單邊市」，但是匯率的點位是測不準的，不要去賭某個點。劉國強稱，「合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事。」