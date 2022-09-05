中秋節期間品坊西餐廳再加碼「大廚夯肉給你吃」，異國串燒、台式香腸通通有。（華航諾富特提供）

九月份品坊西餐廳德國美食節，推出德國豬腳、烤德式捲腸、德式酸牛肉等經典德國美食。（華航諾富特提供）

中秋慶團圓，華航諾富特飯店9月份推出德國美食節，有豐富的德國傳統美食，中秋佳節期間菜色升級不加價，加碼推出各式串燒及台灣啤酒及黑麥汁暢飲，邀您一起大口吃肉，大口喝酒，並且特別推出「骰子18樂」活動，幸運擲出「一色」或是12點即可整單免費，陪你熱鬧過中秋！

華航諾富特飯店品坊西餐廳9月份德國美食季，不用飛德國也能夠享用道地的德國美食，主廚特製的「德國豬腳」經過三道程序，用蔬菜高湯熬煮讓肉質軟嫩，再用煎的方式將肉汁鎖住，最後再慢慢將豬腳烤熟，繁複的程序讓「德國豬腳」呈現外酥內嫩的口感，豪邁地大口咬開搭配酸菜或芥末籽是最經典的德式風味；

另外「德式酸牛肉」則依循傳統用酒醋及蔬菜醃製4天並舒肥1天，肉質格外軟嫩入口即化，帶有特別的酸味十分開胃；「匈牙利紅酒燉牛肉」使用了耐煮的牛肩胛肉，並用匈牙利香料、紅椒粉及紅酒長時間燉煮，肉質Q彈搭配香純奶油洋芋泥，是最內行的吃法！

中秋節期間（9月10日、11日）品坊西餐廳再加碼「大廚夯肉給你吃」！無論是異國風味的新疆孜然牛肉串，日式的的照燒雞肉串啤酒，還是台式的花生香菜米血糕、香腸糯米腸，這裡通通有！吃烤肉當然要配啤酒，中秋期間加碼台灣啤酒及黑麥汁暢飲，與親友一起到華航諾富特飯店體驗熱鬧的氣氛度過中秋歡樂夜。