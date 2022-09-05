車用缺料趨緩、穿戴式裝置機構件出貨大增，毅嘉（2402）8月營收衝上7.02億元，不僅是今年至今最佳成績，更是創下2018年10月以來新高，月增率達16.8％、年增率更有28.7％。法人看好，車用與穿戴式裝置機構件客戶拉貨動能將持續一陣子，9月營收可望也有8月的高檔水準。

今年開始半導體缺料越來越舒緩，不過毅嘉營收與去年相比，進步幅度有限，單月營收還是多在6億元以下，不過，毅嘉公布8月自結合併營收7.02億元，其中軟板整合元件產品營收為5.24億元，機構整合元件產品營收為1.83億元，累計前8月合併營收47.4億元，年增9％。

毅嘉表示，7月營收走高主要受惠於車用缺料舒緩，帶動客戶拉貨轉趨積極，以及穿戴裝置客戶對機構件拉貨量高於預期所致。據了解，毅嘉穿戴客戶之一FitBit，最近推出兩款新智慧手錶Sense 2、Versa 4，以及智慧手環Inspire 3，在新品上市與鋪貨需求下，是積極拉貨的原因之一。

展望未來，毅嘉表示，供應鏈缺料情況預期將逐步緩解，毅嘉第3季整體營運可望攀峰，但對於未來宏觀經濟對終端需求可能影響，毅嘉仍將審慎應對。

即使下半年消費電子景氣堪慮，法人仍預期，穿戴裝置新品上市鋪貨動能有機會最少維持1、2個月，而車用客戶現在還在積極消化之前因缺料而累積的訂單，隨著料況舒緩下，拉貨動能也會優於先前，都有機會帶動毅嘉9月營收維持在8月的相對高檔，並看好第三季將會是毅嘉今年營收最高峰。