王偉忠今（5日）在主持的中廣節目《欸！我說到哪裡了？》訪問老友蔡琴。王偉忠透露蔡琴以前住在文青最愛的永康街，每次經過她家，只要看到她家燈亮，王偉忠都會在樓下大喊「蔡琴」、「蔡琴」，逗得她哈哈大笑；她表示自己很喜歡那邊的房子，無奈必須搬走，因為她在樓上聽到樓下觀光客說，「這就是蔡琴的家」，自己家怎麼變成觀光景點了，當場哭笑不得。

王偉忠與蔡琴同年且認識40年，都見證過電視與唱片的黃金時代。一陣子沒見到面，驚覺對方老得很好看！蔡琴說：「65歲很過癮，真沒想過是這樣的感覺。」王偉忠問她神采飛揚的秘訣，蔡琴想了想說，可能是因為疫情不能離開台灣，她獨居又不需要開口說話，經常思考美好的事情，所以沒什麼煩惱，倘若有個說不通的伴侶在身邊，那才寂寞呢。

蔡琴9月16、17、18日要在台北國際會議中心舉辦演唱會，她表示3年沒開唱「快緊張死了」。王偉忠認為每個人心中都有一首蔡琴，就像他監製的舞台劇《明星養老院》裡有句台詞「你們的一首歌、一部電影，影響我們歌迷影迷，是一輩子」，蔡琴聽了感動得說：「人家的人生故事全都在這首歌裡，所以我們作歌手的一定要謙卑，我的歌已經變成大家的歌了。」

蔡琴感性表示每次演唱會，都覺得自己之前從沒開過演唱會，因為台上就是朝生暮死，幕起，活2個小時，落幕，就死了！王偉忠分享自己看過好幾次蔡琴的演唱會，覺得除了歌唱的好，蔡琴的閒聊也很厲害。蔡琴透露其實疫情期間有人找她開唱，說不用帶團隊，她一人去，台上放幾個假樂手，配卡啦帶就好，蔡琴秒拒絕，直說「這是什麼概念」。

蔡琴一出道就因為「恰似你的溫柔」爆紅，唱到一萬次左右，忽然覺得好煩，後來她體會到台上台下是生命的交流、靈魂的交流，在台上可以盡心盡興享受舞台；甚至只要幕一開、聽見掌聲，她大概就知道這一場的觀眾是什麼情緒性格。王偉忠笑說，如果聽到觀眾席傳來打耳光的聲音，就代表某位觀眾聽到這首歌，想起一些往事，跟身邊人「算帳」了。