女星何如芸2019年鬧豪門婚變，和花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，9月1日晚間她發文宣布恢復單身，「從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽。」官司經歷三年總算落幕，獲得許多好友祝賀，隔幾日丁寧在facebook描述她所看到的何如芸，「跌倒後怎麼站起來，才是女人最美的姿態。」

丁寧昨（4）日發文寫下，「她（何如芸）跌倒了，摔得慘不忍睹。不明事理的人笑她豪門夢碎，嫉妒她的人攻擊她美麗不能當飯吃，喜歡看人笑話的人繼續落井下石。她，跌坐在地，眼淚直流，頭髮亂了指甲斷了，膝蓋流血高跟鞋斷跟，像一個被地震震落櫥櫃的芭比娃娃，但畢竟她不是芭比娃娃」。

她形容自己看到的何如芸，曾經為了拍八點檔幾天幾夜沒睡，花十年忍住所有痛苦孕育兩個生命，盡一切努力做到別人的要求，為了不出賣別人可以委屈犧牲自己。丁寧鼓勵：「擦掉眼淚，手撐住地面慢慢站起來，拍掉身上的髒污（拍不掉的就先繼續留著吧。），理理頭髮，脫下另一隻腳的高跟鞋，光著腳，向前走。不怕。」

丁寧引述何如芸的話：「三年五個月沒有白過，我一邊哭一邊反省自己，理解對方同時也諒解，就不怨懟了。」做為好友，丁寧認為沒有白白犧牲的青春，這些都值得，有感而發：「浴火鳳凰應該是這個意思吧。我的好友， 何如芸 Michelle Ho 祝福妳，單身愉快。今後，何小姐，妳好啊」。