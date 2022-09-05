桃園市民政局創六都之先，在里辦公處設置「食享冰箱」，以里辦公處或市民活動中心作為發放據點，目前已有21個里辦公處響應。（蔡依珍攝）

桃園市民政局創六都之先，在里辦公處設置「食享冰箱」，以里辦公處或市民活動中心作為發放據點，目前已有21個里辦公處響應。（蔡依珍攝）

楊梅區長邱世源說，2年前就號召全市里長加入協會，並舉辦教育訓練。(蔡依珍攝)

剩食再利用！桃園市民政局創六都之先，在里辦公處設置「食享冰箱」，以里辦公處或市民活動中心作為發放據點，媒合在地社區資源，協助里長取得食材或即期食品，業者不用再投入巨資將下架物資送到焚化爐銷毀，也能不間斷幫助弱勢貧苦家庭，創造雙贏。

市長鄭文燦說，市府與桃園市區里組織社會服務協會、台灣食物聯合會共同推動里辦公處設置「食享冰箱」，目前已有21個里辦公處響應，範圍擴及桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、大園區、大溪區、龜山區、楊梅區、新屋區等9區，未來將繼續推廣至全市516里，讓「食享冰箱」成為社區的大廚房，供應生鮮食材及即期食品，讓有需要的民眾都能獲得照顧。

「冰箱是很重要的一環！」楊梅區長邱世源說，2年前就號召全市里長加入協會，並舉辦教育訓練，強調所有食物都要經過整理才能送出，約要4至6小時才能發送，往往會有時間差，早期現拿現發讓服務受限，如今在台灣食物銀行聯合會提供2台冰箱及18台冷凍庫、中壢仁海宮捐贈15台冰箱下，讓服務可以更寬廣，桃園各大賣場、全市千家麵包店以及公司行號普渡祭拜品，經物流中心改裝後就能送到里辦公室冰存。

邱世源說，因是民間物資，不受政府預算限制，彈性更大，尤其能照顧到接近貧窮線但未符合社福資格的新貧家庭或邊緣戶，強調「食享冰箱」未限制拿取者的身分，不論年齡、身分、階級、性別、貧富，不需要簽名，也不必看證件，有需要的民眾都可就近取得。

家樂福指出，2016年開始推續食計畫，目前全台贈出的即期食品每月約40噸，以麵包、蔬果居多，但也坦言都會先過濾，只有1／10會捐出，其餘不適合的仍會丟棄，希望達到食物再利用、惜食分享及資源不浪費的理念。