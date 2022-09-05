桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」，5日在桃園區中路一號社會住宅揭牌啟用。（蔡依珍攝）

今日特別表揚5家參與「繼續僱用高齡者補助計畫」的優良企業，鼓勵雇主持續僱用已達強制退休年齡的員工。(蔡依珍攝)

桃園市民平均退休年齡較台北市早5歲，為鼓勵中高齡勞工重返職場，繼桃園、中壢開辦「銀髮延就院」之後，市府5日再開「桃園市銀髮人才服務據點」，一對一協助中高齡找工作或壯年退休者重返職場。

副市長李憲明出席桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」開幕記者會時表示，桃園是產業重鎮，市內匯聚多元產業，對於人才需求較高，然而近年受少子化影響，人力資源略有短缺，因此，在勞動部的協助下，設置桃園市首處銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」，針對55歲以上中高齡的市民朋友，由專屬的就業服務員提供一對一就業媒合服務，幫助中高齡族群重返職場。

李憲明說，目前桃園有42萬名中高齡勞動力，市府每年媒合就業人數逾2萬人次，持續鼓勵中高齡及已退休族群重回勞動市場，今年上半年桃園中高齡失業率降至1.9％，全國最低。期盼透過桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」，就近提供中高齡族群個別化求職服務，協助就業媒合、職涯諮商、履歷健診及辦理就業促進活動等；此外，針對企業端也提供求才諮詢、職缺開發、合作辦理職場體驗及徵才活動等服務。

李憲明提到，活化中高齡及高齡者人力資源運用，對於產業、家庭及個人而言效益良好，市府除了銀髮人才服務據點的媒合服務外，也搭配「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，凡設籍本市且年滿50歲已退休或未就業者，經媒合後，經媒合後穩定就業滿3個月，每人可領取1萬元就業獎勵金，鼓勵中高齡勞工就業，歡迎有需求的市民朋友多加運用據點，達到「人盡其才」的目標。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，在高齡化及少子化的挑戰下，台灣勞動力缺口日益擴大，將使國家產業及經濟發展受衝擊，而109年12月施行的《中高齡者及高齡者就業促進法》，旨在服務及穩定中高齡及高齡族群就業，並協助其續留職場，勞動部進一步與地方政府合作，因應退休後再就業的勞工，推出8項相關計畫，成功讓中高齡勞參率達65.46％、高齡勞參率達9.56％。

蔡孟良指出，年齡對於勞動就業者而言並非主要因素，且產業缺工問題嚴峻，對於中高齡勞動力有其需求，因此希望透過桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」的成立，讓轄區內有工作需求者善用相關就業計畫，並預計在今年底全國將成立12個銀髮人才服務據點，明年22個縣市均普設據點，達到一縣市一據點的目標，而桃市府預計在中壢成立第2處銀髮人才服務據點，相信桃園可扮演領航的角色，成為中高齡及高齡就業政策的標竿。

勞動局長吳宏國表示，為肯定桃園市中高齡友善企業，今日特別表揚5家參與「繼續僱用高齡者補助計畫」的優良企業，鼓勵雇主持續僱用已達強制退休年齡的員工，前6個月每月補助1萬3000元，第7至第18個月每月補助1萬5000元，最長可領取18個月的薪資補助，合計補助25萬8000元；自實施以來，市府已協助轄內110家企業雇主提出申請，總計繼續僱用381位屆退高齡勞工，受理的事業單位家數在全國名列前茅，顯示計畫成效相當顯著。

桃園市銀髮人才服務據點「銀領就業Bar」服務時間為週一至週五上午8時至12時，下午1時至5時，更多訊息可電洽市府就業職訓服務處（電話：03-3012207）或參考就業職訓服務處官網（網址：http://oes.tycg.gov.tw/index.jsp）查詢。