由大陸最高學術機構中國科學院旗下上海新微科技術集團創立的半導體公司「上海矽睿科技股份有限公司」，日前在台設立辦公室，透過負責人林秋培在台從事挖角高技技人才，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處兵分2路搜索，並約談林男到案。檢方訊後諭令林男25萬元交保。

依據上海矽睿公司官網資料指出，上海矽睿科技股份有限公司（QST）成立於2012年，由上海聯和投資有限公司和中科院上海微系统所下屬投資平台上海新微科技集團有限公司共同發起創立。

上海矽睿公司專注於高質量傳感器產品的設計、創造、以及增值應用与服務，致力於成為以應用為導向的多傳感器平台，公司產品包括多款磁性傳感器芯片，如磁力計、磁編碼器、電流傳感器、霍爾傳感器等；應用市場覆蓋智能家居、智能穿戴、智能制造，智慧交通、物聯網、AI等市場。該公司CEO孫臻榮獲大陸2021感知領航項目標杆人物殊榮。

調查局高雄市調查處獲報，指上海矽睿在今年間透過林秋培在台設立辦公室，在台高薪挖角高科技人才，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項「大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」。檢調今執行搜索2處，約談林男，檢方訊後諭令林男25萬元交保。