行政院今年7月宣布開辦300億擴大租金補貼專案，但卻造成離鄉背井打拚的原住民族，因在原鄉有房子而不符補貼資格，桃園市政府為了照顧原民，自籌經費自辦「原住民族租金補貼」，只要設籍桃園且自有住宅離租屋處30公里以上者，就能申請每月最高4000元的補助，10月3日開辦，補足最後一塊拼圖。

「原住民族租金補貼」受理對象為設籍桃園市原住民，家庭成員每人每月平均所得低於45843元，並放寬持有自有住宅離租屋地30公里以上者，可不受自有住宅規定限制，亦可提出申請。補貼款項最高每戶每月4000元，於隔年1月起按月核撥；申請時程自111年10月3日起至111年10月31日止，有租金補貼需要的原住民市民千萬別錯過受理期程。

市府住宅發展處表示，補貼可透過臨櫃、郵寄及線上等三種方式申辦。應檢附文件為1.申請書。2.申請人及其配偶之戶口名簿影本或申請日前一個月內全戶戶籍謄本影本。3.申請人之郵局存摺封面影本，非申請人時應另填切結書。4.有效租約。5.申請日前一個月內之全戶最新年度年所得及財產證明資料。6.申請人或其配偶孕有胎兒者，應檢附審查基準日前一個月內之醫療院所或衛生單位出具之證明文件影本。並提醒申請人或家庭成員不得重複接受2種以上住宅資源補助，詳細規定可上申請系統(https://reurl.cc/qNv1v3)查詢或電洽住宅發展處03-3324700分機6詢問。