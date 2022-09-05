砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222），受惠國防相關產品出貨量持續提升，8月營收達9,463.5萬元，年增80.41％、月增41.03％，今年前八月營收6.31億元，年增7.52％，公司表示，隨國防標案進入出貨旺季，整體營運可望逐步增溫。

在政府大力推動「國防自主」政策下，全訊近年整體營運規模明顯提升，過去三年政府標案相關的國防產品出貨量，均維持在2成以上的年增率，由於國防標案規格嚴謹，需要三～五年分階段交貨及認列營收，目前國防相關訂單能見度已達2024年。

全訊表示，以目前訂單出貨排程來看，預估下半年高階國防相關產品出貨量可望較上半年增加兩成以上，同步挹注整體營收及獲利表現。此外，因應國際情勢動盪，近期政府積極提升整體國防安全，提前編五年兩千四百億的國防特別預算，全訊可望再取得多項軍工航太相關產品訂單，持續推升整體營運成長。

除了國防市場，全訊拓展5G高速傳輸商用領域市場，研發並生產5G毫米波（mmWave）功率放大器，進軍5G通訊小型基地台市場，目前已開始對國內廠商進行送樣測試，並積極拓展海外市場，擴大公司產品布局、客戶族群及應用市場。