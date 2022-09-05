富邦悍將洋投羅力中職「最後一舞」面對前東家樂天桃猿，7局上他續投解決掉樂天桃猿捕手嚴宏鈞被換下場，引退賽最終共投100球，留下6.1局被敲6安1責失，在本季第7多、10239名球迷及兩隊球員掌聲中退場，退場時球隊以5比3領先，他是勝投候選人。

從2012年展開中職賽季，此役是羅力生涯第239場出賽、第234場先發，也預計是他生涯最終戰，賽前總教練丘昌榮表示，今天對他的投球沒有限制，「就讓他盡情發揮。」

羅力引退賽內野門票早早售罄，最終吸引10239名球迷進場向這名傳奇洋將「說再見」。面對前東家，羅力首局就挨郭嚴文陽春炮，2局下范國宸陽春炮追平，4局下高國輝再補上2分炮超前。

剛在「2換2」交易案改披桃猿戰袍的楊晉豪轉隊首戰就碰上老東家，首打席站上打擊區時富邦球團播放他的應援曲，球迷也送上掌聲，5局上第2打席敲出轉隊後首安，也開啟桃猿攻勢，靠著富邦三壘手失誤、高飛犧牲打攻下2分追平，5局打完雙方3比3平手。

6局上羅力面臨2出局一、三壘有人的局面，桃猿發動雙盜壘試圖搶分，但捕手戴培峰與二壘手莊韋恩搭配抓到要闖回本壘的梁家榮，化解失分危機。

6局下桃猿先發投手霸林爵面對申皓瑋的打席，在1好2壞的情況下不慎拉傷左大腿後側提前傷退，富邦也趁著換投之際搶分，申皓瑋保送後再盜上二壘，范國宸再補上個人單場第3安打回超前分，富邦單局攻下2分，取得5比3領先。

羅力在7局上續投，他讓顏宏鈞敲出一壘滾地球後被換下場，在球迷及兩隊球員掌聲中退場，他也脫帽向大家致敬。