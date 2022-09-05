山屋有偷摸「狼」？原PO在臉書表示，日前一行7人入住排雲山莊，另外有1床是位北部來的男山友，豈料，有1位女隊友遭該男山友半夜偷摸胸部，然而，男山友卻解釋「是不小心的」，原PO則痛批，因為男山友的「不小心」，害得女隊友要趴著睡防狼，差點因休息不夠登不上主峰，甚至讓女隊友身心驚嚇感到被侵犯；不過貼文內容有幾處疑點遭網友質疑。

一名女山友在臉書社團「登山借問站」發文，她表示9月1日與山友一行7人入住排雲山莊，包下了301至307的床位，而隔壁308床位是1位來自北部的男山友，經過一晚上的休息後，一夥人出發攀爬主峰，然而，就在大家從排雲山莊下山的路上，睡在306床的女山友勇敢才道出「昨晚睡覺被308床男山友摸胸事情」。

306床女隊友表示，凌晨時被308床的男山友摸右胸瞬間驚醒，並斥責對方「幹嘛摸我」，該男山友立即收手、靜默，隨後便繼續滑起手機，似乎當作沒發生事情一樣；大約凌晨2時許，同隊山友去將她叫醒前，看見她「怎麼趴著睡」，她才驚慌失措地說出被摸胸一事，直到凌晨3時許，308床男山友見她在收拾睡袋，跑來向她解釋「剛剛在找東西、不小心摸到妳」。

女山友入住排雲山莊遭摸胸，對方強辯「不小心碰到的」。（翻攝自臉書借問登山站）

但原PO則分常氣憤表示，因為308床山友的「不小心」，差點害306床女隊友「後面不敢再睡、甚至要在硬床板上趴著睡來保護自己」、「差點無法登主峰(休息不夠、體力不濟)」、「讓女隊友身心驚嚇感到被侵犯」、「女隊友在疲累的狀況下、住山屋還要擔心身邊有狼」。

原PO表示聽完306床女隊友被摸胸的事，全隊都非常生氣，並認為「爬山應該是很健康、正向的身心活動」，卻遇到如此「不小心」的事，並要308床男山友自重，不要讓女性連住山屋都要擔心身旁有「狼」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「當下要跟莊主或協作反應，這種人不能放過他，以後還會有其他人受害」、「令人生氣」、「姑息不會有結果，你如果覺得他是能靠道德勸說，那他當初就不會做這種事」、「這種山友是最要不得的，大家有緣爬山怎麼可以搞一些不道德的舉動」。

另外也有女網友表示「原來，我不是唯一的1個，在排雲山莊，我嚇到整晚都不敢睡，又不敢叫醒我老公，隔天只爬了500公尺，就下撤回家了，是一種很難過的經驗」。

不過也有網友則認為原PO貼文內容有些疑點「301-307床都是同團的人，306被308偷摸！中間還隔著307？」、「一下說2:30叫醒306隊友驚慌的說被偷摸！一下又說從排雲下山，306才說被出被偷摸事情，前後矛盾！」、「原發文者是在寫幻想文？」、「一下子在東邊說307、現在又在這說306、另外發現樓主視乎射後都不理」。