滿滿綠色價值？民進黨台北市長候選人陳時中爭議連連，近日因公廁裝免治馬桶政見又出包，宣傳影片「偷窺」畫面被各界砲轟，也被質疑背後幕僚團隊水準。國民黨台北市議員徐巧芯今(5日)挖出陳時中競選辦公室通訊錄，裡面不但有知名爭議網紅，還有包括姚嘉文、徐國勇、蔡碧仲兒女等多位政二代的姓名在列，就連陳時中的兒子，也剛好「同名同姓」出現在通訊錄中，大酸「這個艦隊真是加分加到爆，有夠穩！」。

陳時中「偷窺」影片負面聲量爆表，被不少人質疑幕僚團隊的能力。徐巧芯今(5日)在臉書發文表示，她收到一份上面寫著「陳時中2022市長競選辦公室」的通訊錄，裡面竟然看到爭議網紅「焦糖」的本名在列，讓她不禁大酸：「照這個態勢看來，如果陳時中當選，那未來台北市政府的發言人，焦糖就穩了。這是我們想要的台北嗎？一想到就頭皮發麻，瑟瑟發抖(汗)」，她還標註「四王焦叉」、「時中穩了」，笑翻網友。

但事情還沒完，這份名單許巧芯愈看愈不對勁，發現裡面不少人的政黨關係非比尋常。正好PTT也在熱議這個通訊錄話題，本身也有鄉民帳號的她自己回文爆料寫道：「除了焦糖以外，還有很多名人，先撇除同名同姓的情況，名字剛好都一樣，這個艦隊真是加分加到爆！有夠穩！」

名單裡包括：彭維昭：厭世姬；陳彥安：陳時中兒子；藍佑倫：藍世聰兒子；蔡舒景：蔡碧仲女兒；徐慧娟：徐國勇女兒；姚雨靜：姚嘉文女兒；許喻理：圖文作家、疑似許宗力大法官女兒（許喻理的blog當中爸爸的照片，跟大法官許宗力非常相似）。徐巧芯也貼出數則相關新聞連結佐證。

PTT鄉民笑回：「推一個，感謝議座查證」、「可見黨多好賺，政治人都把小孩送進去卡位」、「笑死，無敵艦隊了吧這個」、「巧芯巧芯得第一！」、「阿中又加分了」、「政二代歷練一下還好吧，萬安都第幾代了」、「dpp沒人了是不是」、「狂加分，藍白可以投降了」、「這些都是議員預備軍啊」、「他兒子也從政喔」、「無敵綠色戰隊！」、「滿滿的二代」、「叫什麼叫，本來就是世襲啊」、「英系真的人才凋零...」。