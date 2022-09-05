英國新首相人選今天出爐，歐洲聯盟執行委員會對此表示歡迎，但同時堅決主張必須尊重脫歐協議並且徹底執行，包括北愛爾蘭協議。

英國執政保守黨黨魁選舉結果今天公布，外交大臣特拉斯（Liz Truss）勝出，拿下8萬1326票，擊敗前財相蘇納克（Rishi Sunak）的6萬399票。新黨魁特拉斯、也就是英國新首相，將於明天正式上任。

路透社報導，在黨魁選舉結果公布前，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人在每日記者會中表示：「我們一直在尋找新的開始，顯而易見地，任何有助於將我們對英國關係往前推進的新開始，我們都會歡迎。」

「至於我們有什麼期盼，十分清楚，這一點也沒有改變，我們期盼『退出協議』（Withdrawal Agreement）、我們簽署的『歐盟與英國貿易暨合作協議』（Trade and Cooperation Agreement），當然還有『愛爾蘭/北愛爾蘭協議』（Northern Ireland Protocol）徹底執行。」